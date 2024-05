Non c'è alcun riferimento sull'avvocatura all'interno della bozza del disegno di legge costituzionale per la riforma della Giustizia, approvato oggi in Cdm. Ad annunciare nei giorni scorsi "l'inserimento in Costituzione del ruolo essenziale dell'avvocatura" erano stati proprio i membri del governo, secondo cui la figura dell'avvocato nella Carta avrebbe avuto "una menzione autonoma come elemento strutturale della giurisdizione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA