Schlein a Meloni: 'E' l'Italia che si spacca con l'autonomia'

"Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto in riferimento al premierato 'o la va o la spacca'. Qui non si tratta della sua poltrona, è l'Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con l'autonomia differenziata, che è il cinico baratto di Meloni con la Lega sul premierato". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale ad Aversa (Caserta).

Schlein parteciperà nel pomeriggio alla manifestazione contro l'autonomia promossa a Napoli dalla Cgil con 150 associazioni.

"Noi ci batteremo contro una autonomia differenziata che intende mantenere i divari territoriali e anzi aumentarli. E' l'antico disegno secessionista della Lega, non hanno nemmeno cercato di fare finta di volere un'altra cosa. Non hanno messo un euro su questa riforma, vuol dire che non gli interessa ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali", insiste la leader dem.

"Non accettiamo questa autonomia, sarebbe il colpo di grazia sulla sanità pubblica che il governo di Meloni sta già tagliando. Per noi non ci sono pazienti di serie A e di serie B in base alla regione in cui nascono. Dietro il nome tecnico di autonomia differenziata si cela la negazione dell'accesso ai servizi fondamentali per i cittadini: scuola, salute, trasporto pubblico locale. Sono gli stessi motivi per cui ci batteremo contro una riforma costituzionale che vuole accentrare tutti i poteri nelle mani del capo del governo".

"C'è una sola cosa che tiene unite queste due riforme apparentemente diverse: la legge del più forte, e sappiamo con la legge del più forte che fine fanno i più fragili. Come Pd ci batteremo contro l'autonomia differenziata per fermarla e così fermeremo anche la pericolosa riforma del premierato", conclude.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA