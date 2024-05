Meloni, sostegno al cessate il fuoco sostenibile in MO

La premier Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro palestinese, Mohammed Mustafa.

Meloni ha ribadito - secondo quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi - il sostegno italiano a tutti gli sforzi in atto per un cessate il fuoco sostenibile, il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e un salto di qualità nell'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. Meloni ha ribadito la necessità di riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati.



