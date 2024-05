++ Conte a Meloni, eviti confronto con me,Schlein che c'entra? +

"Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Scusa ma Schlein che c'entra? Non ha avuto nessun ruolo. Se vuoi confrontarti su questo ritroviamoci da Mentana o dove vuoi tu che ti spiego tutto. Ma soprattutto ti rinfresco la memoria, visto che ormai sei così assuefatta alle tue menzogne, che le scambi per realtà. Guarda cosa dicevi nel marzo 2020, quando volevi chiudere tutto! Poi hai iniziato una girandola di 'apri' e 'chiudi', una farsa davvero poco seria e irresponsabile. Ricordi?". Così sui social il leader del M5s Giuseppe Conte ripostando un tweet di Meloni del 2020.



