Leo relaziona a Cdm sul redditometro

Il viceministro all'Economia, Maurizio Leo ha esposto al Consiglio dei ministri la sua relazione sul redditometro. Misura fermata ieri attraverso un atto di indirizzo. Inoltre avrebbe ricevuto il via libera del governo il decreto legislativo che riduce le sanzioni fiscali.

"C'è stato un chiarimento" sul redditometro, ha confermato il vicepremier e ministro, Matteo Salvini spiegando che "l'intera maggioranza si è impegnata a rileggerlo scrivendo a più mani il provvedimento, non il redditometro. E' un triste ricordo del passato, ci siamo impegnati a rivederci ragionarci insieme con la cautela che un tema cosi delicato merita".

Sul redditometro il Governo "fa un balletto indecoroso e indecente. Sono un Governo di dilettanti", ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Meloni - spiega - con il viceministro Leo per mesi ha preparato questo decreto dopo aver detto che era contraria al redditometro e l'effetto finale è che si sono ritrovati in piena campagna elettorale con delle polemiche. Adesso dice che devono rivederlo e ritirare. E' una follia, visto che c'è l'inflazione, sono aumentate tutte le spese per i cittadini, anche quelle alimentari, e le bollette. E il Governo nel redditometro ha messo anche bollette e spese alimentari. Andatevene a casa, fate prima", il suo 'invito' all'esecutivo.

