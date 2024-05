Soldi: "Su Scurati nessun intento censorio dei vertici Rai"

"Non possono essere attributi intenti censori al vertice aziendale". Lo ha detto la presidente della Rai, Marinella Soldi, in audizione in Commissione di Vigilanza, parlando in merito alla vicenda della mancata partecipazione di Antonio Scurati a 'Chesarà...'

"La presidente Soldi ha perso un'occasione per dimostrare alla commissione di vigilanza Rai di aver svolto il proprio incarico con equilibrio e garanzia; adesso non si stupisca se in tanti si stanno domandando quali pressioni ha ricevuto in queste settimane, da chi e per quali ragioni?". Così una nota dei parlamentari democratici componenti della commissione di vigilanza Rai al termine dell'audizione della presidente Rai, Marinella Soldi. "Dopo aver accusato pubblicamente Rossi e Sergio per la gestione del caso Scurati - spiegano i democratici - la presidente ha oggi ritrattato completamente la sua versione".

