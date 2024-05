Roccella, a Matera dal 4 al 6 ottobre il G7 pari opportunità

" La presidenza italiana riunirà dal 4 al 6 ottobre a Matera i ministri G7 responsabili per le pari opportunità e la riunione, che avrò l'onore di presiedere rappresenterà la piattaforma ideale per lo scambio di buone prassi, l'ideazione di soluzioni innovative e la promozione di partenariati finalizzati al raggiungimento della parità di genere in ambito G7".

Lo ha annunciato la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, durante il "Women7 Summit" dedicato alle pari opportunità in corso in Campidoglio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA