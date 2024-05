L'inno di Pupo al premierato: 'Mi piace un premier molto forte'

"Mi piace un premier molto forte su cui puoi fare affidamento, e questa riforma è diversa da quelle di altri Paesi". Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tra gli ospiti del convegno "La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato", alla Camera.

"Che ci fa Pupo al dibattito sul premierato? - sorride il cantautore -, qua non si può cantare... Sono stato invitato dalla ministra Casellati e dal sottosegretario Mazzi, che mi stimano e sanno che io, a prescindere della comunicazione su di me, della musica e dello spettacolo, mi occupo delle questioni del mio Paese e non solo. Mi occupo di rapporti con l'estero, spesso vado in Paesi dove molti italiani non vanno".

"Non sono di destra né di sinistra. Sono prezzoliniano, un anarchico conservatore - aggiunge Pupo -. Mi convince che uno eletto dal popolo si sieda e prenda in mano la situazione. E non mi piacciono i ribaltoni, mi stanno antipatici. Secondo me è giusto cambiare la Costituzione. Non è semplice ma queste sono le grandi sfide che i governi devono affrontare. Mi piace molto questa legge, è nuova non assomiglia a quella della Francia né al cancellierato tedesco. Magari è più vicino a quello che ha fatto Israele un tempo e poi ha abbandonato. Noi siamo unici e l'Italia deve fare cose che altri non fanno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA