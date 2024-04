Il giorno dopo di Vannacci, Salvini lo blinda

Roberto Vannacci continua a far parlare di sé. Il segretario leghista Matteo Salvini lo blinda, annunciando che lo avrà al suo fianco a Roma, all'uscita ufficiale del libro 'Controvento'. Da quando è stata ufficializzata la sua candidatura, il generale è rimasto nell'agone politico. Prima la bagarre sulla giornata scelta per l'annuncio, il 25 aprile, seguita dalla diatriba interna al partito, ancora in corso. Poi le frasi infelici di Vannacci a La Stampa, sulle classi separate per i disabili e quel Benito Mussolini "statista", che hanno scatenato anche la ferma presa di distanza dei ministri leghisti.



Dal canto suo Vannacci ha derubricato tutto a 'beghe' nella Lega. "Giorgetti? Diatribe interne al partito che reputo più che legittime ma che non mi interessano. Lasciamo che si esprimano i cittadini, quello conta", la risposta ad Affari Italiani. Il generale, ormai incensato come candidato indipendente dal Capitano, si aspetta la vera legittimazione alle urne. "E' normale che chi ha militato per tanti anni in un partito veda con scetticismo una persona che, dall'oggi al domani, entra a farne parte anche con tanti consensi e 'viene vista come usurpatrice', ha affermato sul canale Youtube di Hoara Borselli, ribadendo che alla fine saranno "gli elettori a scrivere il nome sulla scheda a stabilire chi aveva ragione".



Così Vannacci tira dritto attraverso la bufera che ha scosso la Lega e il centrodestra. Tra gli alleati ci sono stati momenti di imbarazzo. Ed è dal palco di Pescara - alla kermesse di FdI 'snobbata' da Salvini - che è arrivata una stoccata dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa: "Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di aver detto una sciocchezza". Forti applausi del pubblico. Il forzista e vice presidente della Camera Giorgio Mulè ha rincarato la dose: "Il generale Vannacci ha detto una solenne fesseria, per giunta gravemente offensiva", ha detto Mulè a Sky tg24, paragonando le frasi a quelle del partito di estrema destra tedesco Afd sui disabili a scuola, "del tutto sovrapponibili a quelle di Vannacci".



Vannacci non viene risparmiato nemmeno dall'uscente eurodeputata - compagna di lista - Susanna Ceccardi, in totale disaccordo con lui. O dalla Lega del Friuli Venezia Giulia e da quella del Veneto, che si uniscono al coro di chi non "voterà" il candidato scelto da Salvini. Vannacci, così come il segretario, non si curano delle critiche. E guardano a martedì, quando saranno a Roma, l'uno accanto all'altro, per l'uscita del libro di Salvini, "Controvento". Intanto il generale traccia la linea della sua corsa, contro l'imposizione di "un pensiero unico" e promuovendo il "sogno italiano invece che quello americano".



