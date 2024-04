Oblio oncologico, per alcuni tumori scatta anche dopo un anno

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute con l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sull'oblio oncologico del 2023. Il termine generale prevede l'oblio oncologico a 10 anni dalla fine del trattamento. Nella tabella si identificano le neoplasie per le quali questo termine si riduce rispetto al limite dei 10 anni o 5 anni se la diagnosi è precedente al compimenti del 21 anno di età, dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico. I tempi si riducono anche a solo un anno dalla fine delle cure.

L'oblio oncologico permette di eliminare l'obbligo di dichiarare la neoplasia di cui si è sofferto trascorso appunto un termine stabilito. Fino ad oggi la dichiarazione dello stato di malattia implicava come denunciato ripetutamente anche dalle associazione dei pazienti discriminazioni e difficoltà di accesso anche a mutui, procedure bancarie e adozioni. Gia' in molti paesi eruopei esiste da tempo una legge sull'oblio oncologico. Per il tumore del colon retto stadio 1 qualsiasi eta', gli anni dalla fine del trattamento sono ridotti ad uno. Per lo stadio due e tre, per i maggiori di 21 anni il termine scende a 7 anni dalla fine del trattamenti. Per il melanoma per i maggiori di 21 anni il termine passa a 6 anni. Per il tumore della mammella stadio 1 e 2 per qualsiasi eta' il termine scende ad un anno; per il collo dell'utero per le maggiori di 21 il termine scende a 6 anni. Per il tumore del corpo dell'utero, qualsiasi eta', il termine scende a 5 anni; per il testicolo, a qualsiasi eta' scende a 1 anno. Infine per le tiroide sotto i 55 anni per le donne e sotto i 45 anni per gli uomini (esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi) il termine scende a un anno. Per i linfomi di Hodgkin per i minori di 45 anni il termine scede a 5 anni. Infine per le leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi) qualsiasi età, il termine scende a 5 anni.

