Bardi dopo la riconferma: 'L'opposizione ha pagato il discorso della scelta del candidato'

"L'opposizione ha pagato il discorso della scelta del candidato". E' uno dei passaggi fatti a Potenza, in una conferenza stampa, da Vito Bardi (alla guida della coalizione di centrodestra allargata ad Azione e a Italia Viva), riconfermato presidente della Regione Basilicata. "Quando si vince con un distacco del genere, vuol comunque dire che - ha aggiunto il governatore uscente - la gente ha fiducia in chi vuole dare altre risposte per il territorio. Ci sono presupposti per proseguire sul cammino del cambiamento, che non vuol dire fare la rivoluzione, ma che comunque richiede tempo, attenzione". "Prima avrò un'interlocuzione con tutti i protagonisti della vittoria: poi farò le valutazioni sulla Giunta" ha detto Bardi aggiungendo: "La coalizione allargata ha portato a un risultato importante" ha aggiunto.

Bardi ha ottenuto il 56,63 per cento, rispetto al 42,16 del candidato governatore del centrosinistra, Piero Marrese, e l'1,2% di Eustachio Follia (Volt).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA