Europee: 42 simboli depositati al Viminale

In totale sono 42 le forze politiche che si sono registrate con il loro simbolo al Viminale per le elezioni del Parlamento europeo in programma l'8 e 9 giugno.

Niente nome della segretaria Elly Schlein nel simbolo. Il simbolo del Pd con il riferimento al Pse è arrivato in bacheca poco dopo le 16. In fila, prima dei democratici nella sala per le registrazioni dei simboli, Roberto Fiore, che ha depositato il simbolo di Forza Nuova collegato agli europei di AFP. Il Pd è dunque il penultimo contrassegno seguito da Italia dei Diritti

Riproduzione riservata © Copyright ANSA