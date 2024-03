Il 12 aprile a Trieste laurea honoris causa a Mattarella e Pahor

E' stata fissata per il prossimo 12 aprile nell'aula magna dell'Università di Trieste la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e all'ex presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Lo rende noto l'ateneo triestino.

Ad annunciare il conferimento era stato a dicembre il rettore Roberto Di Lenarda durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Di Lenarda aveva sottolineato il ruolo svolto dall'Università come "ponte tra Oriente e Occidente, cerniera e dialogo tra civiltà e cura di cicatrici che la storia ha lasciato sui nostri popoli. Questo percorso di riconciliazione, storicamente faticoso, culminerà proprio nell'anno del centenario dell'ateneo, con il conferimento della laurea honoris causa" a Mattarella e Pahor.

Nel luglio 2020, in occasione della riconsegna del Narodni dom alla comunità slovena, i due presidenti si erano ritrovati a Trieste e davanti alla foiba di Basovizza si erano stretti la mano in segno di riconciliazione.



