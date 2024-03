Renzi, con la lista Stati Uniti d'Europa minimo 5 eurodeputati

"Le Europee non sono un sondaggio, sono delle elezioni. E il Parlamento Europeo deve essere composto per quanto possibile da riformisti, non da populisti.

Da politici, non da influencer. La lista Stati Uniti d'Europa farà come minimo cinque parlamentari (io spero di arrivare a 7/8, ma questa è un'altra storia).

Seguitemi bene. Se fossero cinque significa - per come sono fatte le regole europee - che ne togliamo due a Fratelli d'Italia, uno alla Lega, uno ai Cinque Stelle e uno al PD. Cioè: con la lista Stati Uniti d'Europa ci sono meno sovranisti e populisti e più persone che vogliono cambiare l'Europa. Ma che non vogliono uscire dall'Europa o inseguire gli estremisti. A me pare semplicemente bellissimo. Raggiungere questo obiettivo ha richiesto e richiede tanta fatica". Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews.



