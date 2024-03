Meloni dai militari italiani in Libano, 'l'Italia vi è grata'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta alla base 'Millevoi' di Shama, dove sono di stanza contingenti italiani dispiegati in Libano. La premier, a quanto si apprende, intende portare ai militari, in particolare in occasione delle imminenti festività pasquali, la riconoscenza e la vicinanza del Governo e dell'Italia per l'impegno profuso in un quadro di sicurezza fortemente deteriorato, a tutela della pace e della sicurezza internazionali, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Meloni incontrerà le forze impiegate nell'ambito della missione Unifil e una rappresentanza di militari della missione militare italiana bilaterale in Libano (Mibil).



