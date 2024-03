Mattarella, la libertà di stampa è fondamentale

La "libertà di stampa è fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia. Che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti: la lealtà, l'indipendenza dell'informazione, la libertà di critica, nel rispetto della personalità altrui, il rispetto dei fatti. Ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia, e questo carattere di indispensabilità, io ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici della Casagit.

Quello della libertà di stampa e dei giornalisti rappresenta "un ruolo indispensabile che sta a cuore alle istituzioni, chiamate a tutelarla ciascuno nelle proprie competenze e nei propri ambiti e, naturalmente, nelle proprie responsabilità", aggiunge il capo dello Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA