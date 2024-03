Appello di Franceschini, disertare la Commissione Covid

Per evitare 'un tribunale politico' il senatore del Pd Dario Franceschini invita a disertare la commissione Covid in parlamento. Elena Bonetti di Azione conferma che il partito non parteciperà: 'Un gioco rischioso in sprezzo di una democrazia', ha detto. Per Riccardo Magi, segretario di +Europa è 'una caccia alle streghe' ed è giusto disertare. 'La destra ha dichiarato apertamente in Parlamento qual è il suo obiettivo: fare della Commissione un'arma politica contro i precedenti Governi e sdoganare i No vax' lo dicono fonti del Pd che annunciano una 'valutazione sulla proposta di Franceschini'.

'Abbiamo sempre sostenuto che la destra ha preteso una Commissione parlamentare per avere uno strumento di attacco alle opposizioni, una clava politica. Questo ci ha portato a fare una durissima opposizione durante la discussione della proposta, ora valuteremo con attenzione il da farsi'. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, risponde in una nota all'appello lanciato all'opposizione da Dario Franceschini.

"Noto una grande agitazione nel Pd e nel M5S in merito alla Commissione d'inchiesta sul Covid. Perché non indagare sui soldati russi a Bergamo, sulle mascherine cinesi, sui danni provocati ai ragazzi dalla chiusura delle scuole? Chi ha paura della verità?". Lo scrive su X Raffaella Paita, senatrice di Iv e coordinatrice del partito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA