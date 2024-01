Baldassarre (Lega), difendere la vita dall'inizio alla fine

"La difesa della vita, dall'inizio alla fine, è un principio cardine del programma della Lega. Il nostro obiettivo e la nostra missione devono essere di aiutare la vita. In un momento in cui di morte si parla anche troppo, bisogna ribadire il valore inestimabile della vita in tutte le sue fasi, anche in quella terminale. Dobbiamo lottare con forza per scongiurare la deriva mortifera frutto di una cultura dello scarto. La missione della politica, la nostra missione, deve essere di garantire l'accesso alle cure palliative, alla terapia del dolore e all'assistenza domiciliare a quante più persone possibili. La priorità non può essere come morire, ma come vivere con dignità". E' quanto afferma in una nota Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega.





