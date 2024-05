Mattarella, l'individualismo può diventare una prigione

"La solitudine, l'individualismo, la considerazione degli altri come non soltanto estranei ma ostili, divengono progressivamente delle prigioni. Si è prigionieri della chiusura in sé stessi, dove la crescita personale rallenta, viene frenata; e dove il gusto della vita inaridisce.

La solidarietà è anche la principale fonte di sicurezza collettiva. Perché poter contare sugli altri ci rende più sicuri. E perché fa crescere in noi la fiducia".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della premiazione degli "Alfieri della Repubblica".



