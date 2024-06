"Bisogna distinguere tra politica e istituzioni", "non tocca a noi interferire. Io non sono d'accordo con tante scelte di Orban ma lui è eletto primo ministro dell'Ungheria, non possiamo privare l'Ungheria della giuda", "sarebbe una violazione". Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani al forum ANSA rispondendo sulla richiesta di Emma Bonino di rinviare la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea di Viktor Orban.



