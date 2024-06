Tom Hanks e Steven Spielberg in Normandia per 80/o del D-Day

"Non deve succedere mai più": lo ha detto il celebre attore americano Tom Hanks, indimenticabile protagonista di "Salvate il soldato Ryan", il film di Steven Spielberg ambientato durante lo sbarco in Normandia. Tom Hanks si trova sulle spiagge del D-Day per assistere alle commemorazioni degli 80 anni. "Se mettiamo insieme tutte queste storie individuali, che sono fonte di ispirazione - ha detto alla tv francese Bfm - la lezione è che bisogna che questo non succeda mai più".

Video Re Carlo e Macron alle celebrazioni per il D-Day







