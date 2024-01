Riunione fra Salvini e i parlamentari della Lega. Foti: "La Sardegna? FdI ha già dato per la Sicilia"

Al via alla Camera la riunione di Matteo Salvini con i parlamentari della Lega. Fra gli altri sono arrivati i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il vicesegretario del partito Andrea Crippa, e il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. L'incontro si tiene nella nuova Aula dei gruppi di Montecitorio. Secondo quanto spiegano fonti parlamentari, si tratta di un appuntamento convocato dal segretario della Lega Salvini per rivendicare l'attività finora svolta e fare il punto a inizio anno sui lavori, anche in vista della campagna per le elezioni regionali ed europee.

Foti: "La Sardegna? FdI ha già dato per la Sicilia"

"Vedrete che alla fine si risolve tutto". Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti ha risposto sul braccio di ferro in corso con la Lega sul candidato presidente in Sardegna. Si risolverà nel senso che vuole FdI? "Nel senso che noi abbiamo già dato, ad esempio per la Sicilia", ha replicato parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

