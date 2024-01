Candidature in Sardegna, è ancora muro contro muro Lega-Fdi

"Sono fiducioso del fatto che il centrodestra ritroverà la sua unità su una candidatura che potrà riportare alla vittoria questa formula politica che ha ben amministrato in cinque anni molto complessi, con il covid, le guerre. E' semplicemente un problema di equilibrio interno che verrà affrontato dai leader e speriamo nel più breve tempo possibile di poter andare in campagna elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intercettato dai giornalisti a Roma.



"Serve buonsenso, serve un passo indietro su Truzzu. Se in Sardegna Solinas non va più bene e i motivi sono sconosciuti, anche nelle altre regioni bisognerà rivalutare i candidati presidenti. Secondo me la scelta più normale è la continuità". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, secondo cui voler candidare qualcuno in più del proprio partito "non è una motivazione, ma un capriccio". "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che FdI arrivi a chiudere sui candidati uscenti e faccia iniziare la campagna elettorale a Marsilio come a Solinas".



"Il nostro candidato resta Truzzu". Così il ministro delle Politiche agricole e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, interpellato sulla candidatura per la Sardegna. A chi gli fa notare che la Lega ha chiesto a FdI di fare un passo indietro, il ministro si limita a rispondere "chiedere è lecito".

