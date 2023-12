Manovra: via libera del Senato, passa alla Camera

Via libera dell'Aula del Senato alla manovra. La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti.

Il provvedimento ora passa all'esame della Camera e il via libera finale del Parlamento è previsto - in base agli accordi intercorsi tra i gruppi - senza fiducia nella giornata del 29 dicembre.

DIRETTA





"Al termine dell'intervento del capogruppo Stefano Patuanelli- si legge in nota del gruppo M5s al Senato - i senatori M5S hanno sollevato dei cartelli con la scritta "Gasparri querelaci tutti" nell'Aula di Palazzo Madama.

L'obiettivo è sollevare l'attenzione sul comportamento del capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha minacciato querele a fini intimidatori nei confronti degli esponenti M5S che in questi giorni hanno commentato il caso che lo vede coinvolto, sollevato da alcune inchieste giornalistiche per il suo ruolo di presidente di una società che si occupa di cybersecurity. Proprio ieri la Giunta per le elezioni si è espressa a maggioranza ritenendo che non ci sia incompatibilità tra il suo ruolo di parlamentare e quello di presidente e referente per i rapporti istituzionali della società Cyberealm.

Una vergogna assoluta che continueremo a denunciare in ogni sede", conclude la nota.

Durante le dichiarazioni di voto si è consumato un botta e risposta fra il leader di Iv Matteo Renzi e il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri. L'esponente di Iv è stato interrotto dal capogruppo di Forza Italia dopo l'accusa rivolta agli azzurri di aver "tradito" l'eredità di Silvio Berlusconi astenendosi dalla ratifica sul Mes, ieri alla Camera. Le parole di Gasparri non si sono sentite distintamente ma Renzi ha commentato rivolgendosi alla presidenza: "Chiedo solo di recuperare il tempo che la volgarità e maleducazione di Gasparri mi ha sottratto". Successivamente, il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Iv, ha preso la parola: "Intervengo perchè durante la dichiarazione di voto di Matteo Renzi si è sentito distintamente, e lo ha sentito tutta l'Aula, una frase ingiuriosa del senatore Gasparri all'indirizzo del senatore Renzi. Per questo chiedo al presidente del Senato di interventire". Il presidente del Senato ha assicurato che si valuterà dopo aver visionato audio e immagini. Poco dopo i senatori M5s hanno sventolato cartelli in Aula con la scritta 'Gasparri querelaci tutti'. "Avete avuto una grossa caduta di tono che mi sento di censurare", il commento del presidente Ignazio La Russa.

"Abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c'è dentro anche quello che abbiamo fatto. Tanti l'hanno criticato, siccome viviamo in tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa, abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani. Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'approvazione della manovra in Senato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA