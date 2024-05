Comunali: candidata sindaca Corda apre la campagna a Cagliari

"Alternativa rappresenta per Cagliari una ventata di novità: ci presentiamo da soli con un bagaglio di coerenza che non ha nessuno". L'ex deputata del M5s, Emanuela Corda, candidata sindaca di Alternativa alle comunali dell'8 e 9 giugno, ha aperto questo pomeriggio la sua campagna elettorale da piazza Garibaldi.

Cagliaritana, 49 anni, era già scesa in campo per la corsa alla guida del Comune di Cagliari nel 2011 con il Movimento Cinque Stelle ancora ai primi passi. Poi la doppia avventura alla Camera dei deputati con i pentastellati. Il divorzio dal Movimento nasce dal mancato voto di fiducia al governo Draghi con l'adesione al gruppo misto sino alla fine del mandato. Nel 2022 è stata eletta vicepresidente nazionale di Alternativa. E dal 2023 è diventata presidente del movimento.

"Noi veniamo dal no a Draghi - ha detto Corda - destra e sinistra sono complici del decreto semplificazione e quindi dell'invasione dell'eolico in Sardegna". Chiede una svolta per la città: "Noi chiediamo che i cagliaritani possano partecipare alle decisioni sulla loro città, visto che è stato escluso dalla vita pubblica ad esempio subendo in questi anni i disagi dei cantieri senza alcun confronto".

La candidata sindaca sottolinea anche il tema sicurezza: "Non vogliamo assistere più a situazioni come quella subita da una donna ad opera di una persona fuori controllo. Tra chi vuole vivere in centro tranquillamente e che spesso non è stato ascoltato e chi deve vivere anche dalla movida si deve e si può trovare una sintesi".

Un'idea nuova per la città: "Sogniamo una città free tax - ha detto - è una strada che si può percorrere con i giusti interlocutori, dallo Stato all'Unione europea. D'altra parte mi sembra che la Sardegna sia una delle poche isole del Mediterraneo che non goda di una fiscalità di vantaggio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA