Meloni attacca Schlein e cita Moretti, 'mi si nota di più se vengo..'

"Chi se la prende per non essere stato invitato, chi addirittura si autoinvita, chi rifiuta l'invito: mi ricorda quella scena memorabile di Nanni Moretti in Ecce Bombo: mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo": così la premier, Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Atreju tra gli applausi e i sorrisi dei presenti.





"Cara Elly - ha detto la premier, rivolgendosi alla segretaria del Pd - puoi anche decidere di non partecipare, ma non c'è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemente difetta".

Secondo Meloni, "Atreju è a tutti gli effetti la più bella manifestazione di pensiero, di confronto, passione, di militanza politica che esista in Italia. Non è un caso che faccia così discutere e che sia così ambita"

