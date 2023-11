Alemanno lancia il Forum per l'indipedenza italiana

Gianni Alemanno lancia una nuova opposizione che "va al di là dei vecchi schemi" destra-sinistra.

Ci saranno infatti anche il presidente onorario del Partito comunista italiano Marco Rizzo e Moni Ovadia all'assemblea di fondazione del Forum per l'indipendenza italiana, il nuovo movimento dell'ex sindaco di Roma e storico esponente di destra, passato per Msi, An e FdI, che oggi si colloca in una "destra sociale all'opposto di quanto sta facendo il governo Meloni".

Saranno "due giorni di confronto e dibattito per far nascere un nuovo movimento che renda l'Italia una nazione libera e indipendente", il tweet con cui Alemanno dà appuntamento per il 25 e 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma. Il clou, domenica 26 alle 11, sarà la tavola rotonda "Dai mondi del dissenso all'alternativa politica e sociale", con l'ex sindaco della Capitale, Rizzo, Ovadia, Francesco Toscano, Elena Basile, Fabio Granata e Francesco Borgonovo come moderatore. "Da un lato abbiamo una politica blindata a dire le stesse cose. Giorgia Meloni e Elly Schlein dicono le stesse cose sui temi essenziali, sulla guerra, sull'appartenenza alla Nato, sull'appartenenza all'Europa - dice Alemanno -. Dall'altro lato ci dobbiamo essere noi per cambiare l'Italia, per dar un contributo vero, al di là, di quelli che possono essere i vecchi schemi. L'Italia deve approfittare di questo momento eccezionale, con la nascita del modo multipolare, per liberarsi dalle vecchie sudditanze e guardare verso il futuro".



