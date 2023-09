Schlein, presto una mobilitazione nazionale Tajani parla a Gaeta

Elly Schlein chiude la Festa dell'Unità a Ravenna davanti a 2mila militanti del Pd. 'IL Pd è plurale, ha l'ambizione di unire culture diverse, ma anche di immaginare un progetto nuovo. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme', dice dopo le polemiche con i riformisti per l'uscita del partito di esponenti moderati. 'Si possono travestire quanto vogliono ma sono sempre gli stessi. Li conosciamo, non accetteremo tentativi di riscrivere la storia, la destra non fa i conti col suo passato - aggiunge - quando sente il richiamo della foresta difende e protegge gli estremisti, noi saremo sempre dall'altra parte". NInfine, la segretaria dem annuncia che "dopo l'estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro". Fra i temi, la sanità pubblica, il sostegno al reddito, il diritto alla casa.

Le Pen annuncia che sarà a Pontida con Salvini per il raduno della Lega. Bonetti boccia il Centro di Renzi e lascia Italia Viva. Crosetto parla di Vannacci: 'Avrà un altro

impiego nell'Esercito. Applicherò le regole e darò tutte le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può presentarlo'.

