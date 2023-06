Mes: maggioranza assente, la commissione dà il via libera a ddl

La Commissione Esteri ha approvato il mandato al relatore al ddl di ratifica del Mes. La maggioranza era assente e il governo, con il viceministro Edmondo Cirielli, si è rimesso alla Commissione.

CIRIELLI, GOVERNO RISPETTA DISCUSSIONE IN PARLAMENTO

"Mi sono rimesso alle decisioni della Commissione per consentire al ddl di andare in Aula, e per rispettare così il dibattito del Parlamento". Cos' il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, al termine della seduta della Commissione Esteri, ha spiegato ai giornalisti il fatto che egli si sia rimesso alla Commissione al momento di esprimere un parere sul ddl di ratifica del Mes. "Come ha spiegato ieri la presidente Meloni - ha aggiunto - c'è una questione di merito ed una di metodo sulla ratifica, che vanno tenuti insieme".