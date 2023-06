Dibattito sul Mes dal 30, entro 6 il voto per la ratifica o il rinvio

E' previsto entro giovedì 6 luglio il voto sul Mes: lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Venerdì si tiene la discussione generale e entro giovedì 6 si vota: un voto che potrebbe riguardare la ratifica "si o no" oppure il rinvio del provvedimento, probabilmente a dopo la pausa estiva, se in Aula sarà fatta richiesta in tal senso. "Ora è il momento in cui bisogna prendersi le responsabilità che termini il balletto con la Ue", ha detto la capogruppo Pd Chiara Braga.