Roccella apre ad una sanatoria per bimbi delle coppie gay nati finora

"Dovremo pensare a una soluzione legale per i bambini nati fin qui". Lo ha detto la ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella riferendosi alla maternità surrogata durante la registrazione de La Confessione di Peter Gomez, in onda sul Nove venerdì 23 giugno.

"Dovremo pensare a una sorta di sanatoria - ha spiegato - una volta che ci sarà la nuova legge per la perseguibilità dell'utero in affitto, anche per chi lo fa all'estero, visto che in Italia è già vietato per fortuna. Io penso che sia utile introdurre una soluzione legale che non sia un modo di aggirare le leggi per i bambini nati fin qui".

ANSA.it Maternità surrogata, Strasburgo boccia ricorsi coppie gay - Europa I ricorrenti chiedevano la condanna dell'Italia (ANSA)