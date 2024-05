La nuova composizione della Commissione Finanze, che ha all'esame il dl Superbonus, entra in vigore da domani, e non da oggi. Lo ha precisato in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo aver annunciato l'avvenuta modifica dei componenti saliti di un'unità in favore della maggioranza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA