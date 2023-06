Il Molise verso il voto, incontro Schlein-Conte

E' durato 40 minuti l'incontro tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein all'interno di un bar a Campobasso: i due leader sono andati via dopo essersi salutati molto cordialmente. Presenti anche Nicola Fratoianni e Roberto Gravina, candidato del centrosinistra alle regionali in Molise. Il presidente del M5s e la segretaria del Pd sono entrambi in Molise per la campagna elettorale: domenica e lunedì si vota per la Regione.

"Ci siamo visti tante altre volte. Oggi eravamo tutti a Campobasso alla stessa ora ed è stato normale prendere almeno un caffè, sarebbe stato strano il contrario", ha detto Nicola Fratoianni all'ANSA Ttra i due leader.

Incontro con Schlein oggi? "Abbiamo pensato, siccome il tempo stringe, di rendere più efficaci i nostri interventi, di distribuirli - aveva detto Conte a L'Aria che tira, su La 7 -.. Lei farà il suo intervento a Termoli, dove io sono stato ieri, e io a Isernia e Campobasso. Stiamo lavorando in uno spirito di squadra". "Stiamo pensando alla concretezza di portare avanti questo progetto".