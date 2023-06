Grillo a Roma, evento sul lavoro con Tridico e Conte

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il presidente dell'Inps Pasquale Tridico stasera dialogheranno sul futuro del lavoro in Italia, in un incontro di approfondimento a porte chiuse in programma all'hotel Forum, a Roma. E' quanto confermano fonti del M5s. Grillo è atteso a Roma in giornata: si dovrebbe intrattenere alcuni giorni nella capitale, soggiornando come d'abitudine all'Hotel Forum. In mattinata, Grillo ha scritto sulla propria pagina Facebook il riassunto un articolo di Tridico: "In Italia, come anche negli altri paesi dell'Ue, continuiamo ad avere come punto di riferimento principale per la tassazione, il lavoro. Il nostro modello di welfare, che si basa sulla contribuzione dei lavoratori, fra non molto sarà a rischio sostenibilità. Se la tassazione fosse riequilibrata sulla base del fatturato, del giro di affari delle aziende, e se applicassimo una minimum tax sugli utili delle società di capitale, il nostro welfare acquisirebbe la sostenibilità necessaria. Tuttavia, un tale approccio non può essere adottato in un solo Paese ma dovrebbe avvenire, per quel che ci riguarda dentro l'unione Europea". (ANSA).