Schlein: 'Mettetevi comodi, noi non ci fermiamo'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare. Noi non ci fermiamo. Abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram. (ANSA).