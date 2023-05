Salvini: "Fazio a Discovery? Una scelta sua, non è un affare di Stato"

"C'è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un'offerta, che spero per lui sia consistente, di un'emittente televisiva privata". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, riguardo al passaggio di Fabio Fazio a Discovery. "Penso che la Rai, così come l'intero Paese possa contare su tante donne e tanti uomini altrettanto in gamba, senza che nessuno ne faccia una questione di Stato", ha aggiunto.



"Siamo in democrazia, auguri e buon lavoro", ha commentato Salvini, parlando a margine dell'evento di avvio dei lavori del passante Av di Firenze. "Ho tanti cantieri su cui lavorare - ha detto -, che l'ultima cosa che mi interessa fare sono i palinsesti televisivi...".

"La politica dovrebbe stare il più possibile fuori dalle scelte editoriali perché sono qualcosa di molto delicato, ma soprattutto devono riguardare l'intrattenimento e l'informazione dei cittadini. In ultima analisi sono i cittadini a scegliere". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine di un impegno istituzionale commentando l'addio di Fabio Fazio alla Rai dopo il mancato rinnovo del contratto.

E anche la rassegna stampa mattutina di Fiorello a Viva Rai2! ha parlato di Fabio Fazio, all'indomani dell'annuncio dell'addio del conduttore alla Rai per passare a Discovery.