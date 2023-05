Sulle origini del virus si brancola ancora nel buio

Per l'Oms tutte le piste sono ancora aperte, la Cina continua ad escludere l'ipotesi della fuga dal laboratorio e gli Stati Uniti non hanno ancora trovato una posizione comune. L'emergenza Covid è ufficialmente finita ma a tre anni dall'esplosione della pandemia più devastante degli ultimi cento anni ancora non c'è una risposta alla domanda più importante: qual è stata l'origine del virus?

La prima inchiesta sul tema si è svolta a gennaio del 2021 con una missione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità inviata sul campo a Wuhan, la città dove tutto ha avuto inizio, che ha lavorato fianco a fianco ai loro colleghi cinesi. Una squadra di super ricercatori, o 'virus hunters' come furono ribattezzati, che nella loro carriera avevano affrontato le peggiori epidemie, dall'Aids all'Ebola. Eppure, dopo cinque mesi di analisi meticolose, la conclusione dei dieci virologi è stata che "con tutta probabilità" la fuga dal laboratorio era esclusa ma che non era stata individuata quale fosse l'origine del Covid. La Cina ha esultato definendo la ricerca "autorevole", l'Oms è stata travolta dalle critiche di parte della comunità scientifica che l'ha accusata di essere "al servizio di Pechino" o quantomeno di non essere stata in grado di imporsi per avere maggiori informazioni. Lo scorso febbraio, a seguito di un articolo su Nature secondo cui l'agenzia dell'Onu aveva rinunciato a proseguire la seconda fase dell'indagine sulle origini a causa della mancanza di collaborazione da parte delle autorità cinesi, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha assicurato che il lavoro proseguirà fino a quando non troverà una risposta su come è iniziata la pandemia.

Nel frattempo anche gli Stati Uniti, che con la Cina hanno diversi fronti aperti da Taiwan all'Ucraina, hanno portato avanti le loro indagini sull'origine del virus ma le tante agenzie americane impegnate nelle ricerche non sono arrivate ad una conclusione unanime. In un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa, rivelato dal Wall Street Journal a fine febbraio, si sostiene che la pandemia sia nata da una fuga in laboratorio. Una tesi formulata soltanto ora grazie a "nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni con esperti non governativi". Alla stessa conclusione era arrivata tempo fa l'Fbi che, per bocca del suo direttore Christopher Wray, ha ribadito di recente che "la pandemia ha avuto origine molto probabilmente da un incidente nel laboratorio di Wuhan". Resta il fatto che per una parte dell'intelligence Usa il virus ha avuto invece un'origine naturale, un salto di specie dall'animale all'uomo che potrebbe essersi verificato proprio nel mercato di Wuhan, a 40 chilometri dal laboratorio.ù

Persino la Casa Bianca non si è voluta sbilanciare e, dopo l'uscita del rapporto del dipartimento dell'Energia, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby è stato costretto a precisare che nell'amministrazione americana non c'è consenso sul tema. In effetti "potremmo non sapere mai" da dove è venuto il virus, ha dichiarato di recente l'ex zar della pandemia Anthony Fauci, invitando a mantenere "una mente aperta" sulle varie possibilità.