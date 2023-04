Nordio: il 25 aprile dovrebbe diventare una Festa europea

"Se fosse per me il 25 aprile, o una data comunque lì vicina, dovrebbe diventare non solo una Festa nazionale ma una Festa europea perché la Resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a "Che tempo che fa" su Rai3.



"Ne farei una Festa europea perché la distruzione, la sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie", ha osservato. Il 25 aprile, ha concluso, "deve essere una Festa unificatrice e mi sentirei a disagio se qualcuno smentisse questa concezione".

ANSA.it L'Italia ricorda la Liberazione, le cerimonie per il 25 aprile - Speciali Da Mattarella all'Altare della Patria alle manifestazioni e ai documentari in tv © Ansa

La Liberazione "è patrimonio nazionale, non appartiene a un partito o a un altro": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Zona Bianca su Rete4. Ricordando il discorso di Silvio Berlusconi a Onna il 25 aprile del 2009 Tajani ha sottolineato come quell'intervento fosse "un discorso che guardava al futuro, un discorso di unità nazionale e pacificazione, ricordando chi combatté dalla parte giusta, quella della libertà e della patria, ma anche chi stava dalla parte sbagliata. Io penso che la maggior parte degli italiani abbia raccolto quell'invito".