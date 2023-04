Mattarella ad Auschwitz, partecipa alla Marcia dei vivi

(ANSA) - AUSCHWITZ, 18 APR - Il presidente Sergio Mattarella è arrivato ad Aushwitz da Varsavia nella seconda giornata della sua visita in Polonia. Il capo dello Stato dopo aver visitato il museo di Auschwitz parteciperà alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell'Olocausto. In questa ricorrenza nel campo nazista sono presenti migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo. C'è anche una delegazione di tre scuole superiori italiane. Sergio Mattarella sarà accompagnato nella sua visita dalle sorelle Bucci, tra le poche testimoni ancora in vita dell'orrore dell'Olocausto.

"Un luogo dell'orrore", ha detto il capo dello Stato visitando i padiglioni del campo nazista in Polonia di Auschwitz.

Mattarella si è trattenuto in raccoglimento davanti al muro della morte dove venivano fucilati i prigionieri. (ANSA).