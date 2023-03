Politiche di genere, la prossima manovra indicherà le spese

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Più attenzione alle politiche di genere e a quelle ambientali. A decorrere dalla prossima legge di bilancio entro un mese dalla presentazione del provvedimento, il Mef trasmette alle Camere "appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento della manovra, è data evidenza alle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e aventi natura ambientale, riguardanti l'attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale". Lo prevede un emendamento del governo al dl Pnrr in discussione in commissione Bilancio al Senato.

