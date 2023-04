Foti, Codice degli Appalti è stato scritto da Consiglio di Stato

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Il codice degli appalti è aderente ai principi della legge delega del precedente governo che lo ha voluto rivoluzionare in relazione al Pnrr, senza limitarsi a recepire le direttive europee. Inoltre, chi lo ha scritto è stato il Consiglio di Stato, organo terzo, che ha avuto la delega dal precedente esecutivo. I dati sulla corruzione riguardano le vecchie norme e testimoniano come queste andavano cambiate. La Pubblica Amministrazione ha un principio generale di indipendenza e di parità di trattamento, non dobbiamo avere retropensieri criminogeni". Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (ANSA).