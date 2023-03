Conte a Meloni,lei la faccia ce la mette,ma una faccia di bronzo

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Le devo riconoscere che lei la faccia ce la mette, ma è una faccia di bronzo" come quella che lei ieri in Senato "ha detto di mettere sulle armi" da inviare in Ucraina. A dirlo nell'Aula della Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni è il leader del M5S Giuseppe Conte durante il dibattito in vista del Consiglio europeo. (ANSA).