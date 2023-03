Migranti, Meloni: 'Accusata di cose raccapriccianti, ho la coscienza a posto'

"Sulla politica estera in passato l'Italia ha avuto posizioni altalenanti: non scegliere è più redditizio. Oggi invece la politica non se lo può più permettere e nelle difficoltà ringrazio Dio per essere costretta a fare delle scelte, con la possibilità di dare a questa nazione una politica industriale, economica, un'idea per le riforme. Questo certo non aiuta sul consenso", Lo afferma la premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, "L'Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale".

La diretta

"Parto da un elemento che non può rinfrancare chi guida l'Italia nel momento più complesso dalla fine della seconda guerra: appena si affronta un problema, se ne apre un altro. Non sono stata fortunata", Lo afferma la premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, "L'Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". "Per Francesco la crisi non è di per se negativa: crisi è anche scelta, cosa che spesso la politica non ha fatto. Italia non ha avuto una politica industriale", ha aggiunto.



"Dalla crisi stiamo cercando opportunità: oggi l'Europa ha un problema di approvvigionamento, ma l'Italia ha un vantaggio, la geografia. Questo può voler dire cooperazione con i paesi africani. Considero, come indica Francesco, la misericordia il fulcro dell'azione politica. Penso che il nostro approccio sia non predatorio ma della cooperazione allo sviluppo come arma di libertà, non a caso abbiamo parlato di Piano Mattei", afferma la premier.



"In Africa non si vuole prendere l'oro: vogliamo lasciare investimenti e lavoro. Molti africani mi hanno detto che non vogliono scappare dalle loro terre: su questo si può fare di più, è l'approccio più umano, più misericordioso. Questo il Papa lo dice chiaramente", afferma Meloni.



"Sono giorni particolari, io sono stata accusata di cose raccapriccianti ma la mia coscienza è a posto: più persone partono più si rischia che qualcosa vada storto. Non è il modo umano di affrontare, forse è il più facile, decidere che siano i mafiosi a scegliere chi viene da noi, che chi arriva si trovi vittima della criminalità organizzata, della prostituzione", aggiunge.



"La Santa Sede è la più idonea per il negoziato: ha l'appoggio dell'Italia", afferma la premier.



"Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto: non credo che questo possa mai essere il modo giusto, umano e responsabile di affrontare questa vicenda. Forse sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia, lasciare che siano dei mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi, lasciare che arrivi da noi solo chi ha soldi per pagare quei mafiosi, lasciare che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti", sottolinea Meloni.