M5s, tutte le opposizioni convergano su diritti figli gay in Ue

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Abbiamo predisposto una risoluzione che smonta punto per punto le strumentalizzazioni del centrodestra. Ci auguriamo che anche le altre opposizioni convergano, perché su un tema delicato come quello dei diritti dei bambini è il Parlamento, e non gli studi televisivi, il luogo in cui bisogna prendere posizione e fare battaglie comuni.

La risoluzione della destra discrimina i bambini e porta l'Italia sulle posizioni più ostili al progresso come quelle di Orban, e questo non lo possiamo accettare".

Così la capogruppo del M5s al Senato, Barbara Floridia a proposito della risoluzione presentata dal proprio gruppo sulla proposta di regolamento Ue sulla filiazione e il riconoscimento dei diritti dei figli negli Stati membri. (ANSA).