Lega,vediamo se FdI vota il ripristino dei decreti sicurezza

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Sfida della Lega a FdI sui decreti sicurezza. "Ne discuteremo in commissione e vedremo se FdI li voterà o no", afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà su Rai Tre, parlando del ripristino dei provvedimenti firmati da Salvini quando era ministro dell'Interno. E' atteso per domani in commissione Affari costituzionali di Montecitorio l'avvio dell'esame della proposta di legge della Lega che impone una stretta dei permessi per gli immigrati, riproponendo le misure del 2018. (ANSA).