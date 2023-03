Sarà nominato dal Consiglio dei ministri in programma domani a Cutro il nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Lo ha confermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, lasciando Palazzo Chigi per recarsi all'audizione al Copasir. A chi gli domandava se il nuovo direttore sarà il prefetto Bruno Frattasi, Mantovano ha risposto solo dicendo: "Rispettiamo il Parlamento, sto andando al Copasir".