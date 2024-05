Meloni atterrata a Tripoli, vedrà Dabaiba e Haftar

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all'aeroporto di Tripoli, accompagnata dai ministri Anna Maria Bernini (Università), Orazio Schillaci (Salute) e Andrea Abodi (Sport). Come riferisce Palazzo Chigi, a Tripoli Meloni incontrerà il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, e il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi. È prevista una tappa successiva a Bengasi per incontrare il generale dell'Esercito Nazionale Arabo di Libia, Khalifa Belqasim Haftar, in linea con l'impegno consolidato dell'Italia a essere presente in tutta la Libia e a lavorare con tutti gli attori libici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA