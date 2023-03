Iran, Khamenei ha graziato 80mila arrestati durante proteste

(ANSA) - ISTANBUL, 06 MAR - I prigionieri nelle carceri iraniane che sono stati recentemente graziati dalla Guida suprema del Paese Ali Khamenei sono oltre 80mila. Lo ha fatto sapere il capo della Magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, come riporta Irna, aggiungendo che il numero totale potrebbe arrivare a 90mila.

Il mese scorso il presidente iraniano Ebrahim Raisi aveva fatto sapere che, dopo l'ordine di Khamenei, il governo è stato autorizzato a concedere la grazia per studenti universitari, sportivi e giornalisti che erano stati arrestati nei mesi scorsi per la loro partecipazione alle proteste anti governative esplose in settembre dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta dopo essere fermata perché non portava il velo in modo corretto. (ANSA).