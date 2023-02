++ Papa a preti Congo,rispettate celibato e non pensate soldi ++

(ANSA) - KINSHASA, 02 FEB - Il Papa chiede ai sacerdoti del Congo di non cedere alla "mondanità", di rispettare il celibato e a non praticare "quei vizi che vorremmo sradicare negli altri e nella società". "C'è un grande rischio", ha avvertito, quello "di approfittare del ruolo che abbiamo per soddisfare i nostri bisogni e le nostre comodità". "Allora, anziché di servire il Vangelo, ci preoccupiamo di gestire le finanze e di portare avanti qualche affare vantaggioso per noi".Per il Pontefice "è scandaloso quando ciò avviene nella vita di un prete o di un religioso" e ha anche invitato a "vivere il celibato come segno di disponibilità completa al Regno di Dio". (ANSA).