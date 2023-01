Vaccari, Gassmann tranquillo, Giarrusso non può iscriversi al Pd

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Per le regole sulle iscrizioni al Pd, stabilite dalla direzione nazionale, Giarrusso non può essere tesserato. Non può esserlo perché iscritto a un altro gruppo nel Parlamento europeo. Non può esserlo perché nell'ultima tornata elettorale ha sostenuto liste avversarie del partito democratico. Lo dico dai microfoni di Radio Immagina, la nostra web radio, ai nostri iscritti, ai nostri militanti e ai nostri simpatizzanti. Tra questi ultimi vorrei amichevolmente includere anche Alessandro Gassmann che ha lanciato un duro attacco sui social contro il Pd sulla vicenda Giarrusso. Nessun pericolo: Giarrusso non può ricevere la tessera": Così Stefano Vaccari, deputato e responsabile organizzazione del Pd nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem (ANSA).